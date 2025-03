Bee Gees - One For All Tour - Live in Australia (фильм, 1989) смотреть онлайн

Сюжет

Записанный вживую в Мельбурне, Австралия, в Национальном теннисном центре в ноябре 1989 года, этот релиз представляет собой третью остановку в мировом турне The Bee Gee One for All, посвященном их восемнадцатому студийному альбому One. Концерт был полностью восстановлен с новым микшированием и мастеринг ом объемного звука для его первого официального релиза на DVD. Это классический концерт Bee Gees, на котором братья Гибб исполняют треки, начиная с их прорывного хита 1966 года Spicks And Specks, заканчивая их классическими хитами семидесятых и восьмидесятых, а также отрывками из альбома One.



