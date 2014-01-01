Бедный матрос (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Йонас и Ракель счастливо живут в поле в гармонии с природой. Однажды их навещает Нестор, брат Йонаса. Он капитан рыбацкой лодки, которая пришвартовалась в соседней деревне. Нестор рассказал своему брату о замечательной жизни на море, о деньгах, которые он заработал, и своих приключениях. Йонас решает пойти с ним, хотя Ракель против.



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