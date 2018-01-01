Wink
Фильмы
Бедный, бедный Павел
Актёры и съёмочная группа фильма «Бедный, бедный Павел»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бедный, бедный Павел»

Режиссёры

Виталий Мельников

Режиссёр

Актёры

Ирина Ларина

Актриса
Виктор Сухоруков

АктёрПавел I
Алексей Барабаш

Актёр
Мария Одегова

АктрисаФрейлина
Сергей Мурзин

АктёрНиколай Зубов

Сценаристы

Дмитрий Мережковский

Сценарист
Виталий Мельников

Сценарист

Продюсеры

Андрей Зерцалов

Продюсер

Художники

Александр Загоскин

Художник
Елена Костенич

Художница

Композиторы

Андрей Петров

Композитор