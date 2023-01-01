B.B. King - Live in Africa (фильм, 1989) смотреть онлайн

Сюжет

Когда Мухаммед Али и Джордж Форман боролись за первенство в тяжелом весе в Заире в 1974 году, одновременно с поединком был проведен трехдневный музыкальный фестиваль. Звезда фестиваля Би Би Кинг подтвердил свой титул лучшего блюз-гитариста в мире, выступив с ярким концертом перед восьмидесяти�тысячной аудиторией поклонников из Африки (смотрите внимательно: среди фанатов можно заметить и самого Али).



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