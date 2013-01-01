Байкеры 3 (фильм, 2013) смотреть онлайн
О фильме
Действие фильма начинается в Чикаго в 1990 году, когда Сахир был ребёнком и рос в отцовском цирке. Но компания увязла в долгах и банкиры были непреклонны - отец Сахира от отчаяния застрелился. С тех пор Сахир мечтает отомстить за смерть отца, и для этого он планирует ограбить тот самый банк.
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Рейтинг
- ВКРежиссёр
Виджай
Кришна Ачария
- АКАктёр
Аамир
Кхан
- АБАктёр
Абхишек
Баччан
- ККАктриса
Катрина
Каиф
- УЧАктёр
Удай
Чопра
- ДШАктёр
Джеки
Шрофф
- ТБАктриса
Табретт
Бетелл
- ЭБАктёр
Эндрю
Бикнелл
- СНАктёр
Сиддхартх
Нигам
- ЧРАктёр
Чарльз
Расмуссен
- КСАктриса
Канишка
Сони
- ВКСценарист
Виджай
Кришна Ачария
- АЧСценарист
Адитья
Чопра
- АЧПродюсер
Адитья
Чопра
- РДПродюсер
Ренгараджан
Джайпракаш
- СШПродюсер
Санджай
Шивалкар
- АСХудожница
Анна
Сингх
- ПЧКомпозитор
Притам
Чакраборти
- ДПКомпозитор
Джулиус
Пакьям