Байкеры 3
Wink
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Байкеры 3
2013, Dhoom:3
Боевик, Триллер171 мин12+

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Байкеры 3 (фильм, 2013) смотреть онлайн

О фильме

Действие фильма начинается в Чикаго в 1990 году, когда Сахир был ребёнком и рос в отцовском цирке. Но компания увязла в долгах и банкиры были непреклонны - отец Сахира от отчаяния застрелился. С тех пор Сахир мечтает отомстить за смерть отца, и для этого он планирует ограбить тот самый банк.

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Страна
Индия, США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
171 мин / 02:51

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Байкеры 3»