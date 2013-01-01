Байкеры 3 (фильм, 2013) смотреть онлайн

Действие фильма начинается в Чикаго в 1990 году, когда Сахир был ребёнком и рос в отцовском цирке. Но компания увязла в долгах и банкиры были непреклонны - отец Сахира от отчаяния застрелился. С тех пор Сахир мечтает отомстить за смерть отца, и для этого он планирует ограбить тот самый банк.



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