Бассейн (фильм, 2001) смотреть онлайн
О фильме
Школа закончена, выпускные экзамены позади - начинается настоящая жизнь. Но прежде чем 13 друзей из Международной высшей школы в Праге разъедутся по разным уголкам земли, они хотят устроить самую запоминающуюся вечеринку в своей жизни.
Возникает идея провести вечер в здании самого большого бассейна Праги, что само по себе круто, но незаконно. Но если Грегору, спокойному и выдержанному лидеру компании, эта идея по душе, никому и в голову не придет возражать.
Однако то, что должно было стать самой лучшей ночью на свете, вскоре оборачивается кошмаром и превращается в ожесточенную борьбу со смертью. Таинственный убийца в маске открывает на ребят охоту. Паника растет, и постепенно они начинают понимать, что убийца - это один из них…
Рейтинг
- БфРежиссёр
Борис
фон Зиховски
- КМАктриса
Кристен
Миллер
- ЕУАктриса
Елена
Улиг
- ТГАктёр
Торстен
Грассхофф
- ДХАктёр
Джон
Хопкинс
- Актриса
Айла
Фишер
- ДЛАктёр
Джейсон
Лиггетт
- ЙЛАктёр
Йохан
Лотан
- КБАктриса
Корделия
Бугея
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- ЛРАктриса
Линда
Рыбова
- БКАктёр
Брайан
Карни
- МГАктёр
Максимилиан
Грилл
- АГАктриса
Анна
Гейслерова
- ЯВАктёр
Ян
Власак
- ДВАктёр
Дэниэл
Вёрм
- МЛАктёр
Марек
Либерт
- КБАктёр
Карел
Белоградски
- ДПАктёр
Джозеф
Пейчал
- РКСценарист
Райан
Каррасси
- ВЭПродюсер
Вацлав
Эйзенхамер
- БХПродюсер
Беньямин
Херман
- ХХПродюсер
Ханно
Хут
- ВППродюсер
Вернер
Поссардт
- НМОператор
Ноткер
Мар
- ЙККомпозитор
Йоханнес
Кобилке