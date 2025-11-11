Бассейн (фильм, 2001) смотреть онлайн

Школа закончена, выпускные экзамены позади - начинается настоящая жизнь. Но прежде чем 13 друзей из Международной высшей школы в Праге разъедутся по разным уголкам земли, они хотят устроить самую запоминающуюся вечеринку в своей жизни.

Возникает идея провести вечер в здании самого большого бассейна Праги, что само по себе круто, но незаконно. Но если Грегору, спокойному и выдержанному лидеру компании, эта идея по душе, никому и в голову не придет возражать.

Однако то, что должно было стать самой лучшей ночью на свете, вскоре оборачивается кошмаром и превращается в ожесточенную борьбу со смертью. Таинственный убийца в маске открывает на ребят охоту. Паника растет, и постепенно они начинают понимать, что убийца - это один из них…

