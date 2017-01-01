Баския: Взрыв реальности (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat
Документальные75 мин18+
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Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. История художника Жана-Мишеля Баския от первых шагов в искусстве до момента первой продажи своей картины. Портрет художника в юности — заразительный жанр документалистики, особенно когда место становления творца — Нью-Йорк рубежа 70-х и 80-х на пороге катастрофы.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb