Барселона
Актёры и съёмочная группа фильма «Барселона»

Актёры и съёмочная группа фильма «Барселона»

Режиссёры

Пере Риера

Pere Riera
Режиссёр
Анхель Бьескас

Àngel Biescas
Режиссёр

Актёры

Карлос Куэвас

Carlos Cuevas
АктёрTinet
Пеп Планас

Pep Planas
АктёрSimó
Эмма Виларасау

Emma Vilarasau
АктрисаElena
Мириам Искла

Míriam Iscla
АктрисаNúria
Хоан Каррерас

Joan Carreras
АктёрRamon
Пепа Лопес

Pepa López
АктрисаNati
Хорди Банаколоча

Jordi Banacolocha
АктёрJoan Vila
Анна Молинер

Anna Moliner
АктёрVictòria

Сценаристы

Пере Риера

Pere Riera
Сценарист

Продюсеры

Конкса Ореа

Conxa Orea
Продюсер

Художники

Джорджина Виньоло

Georgina Viñolo
Художница

Композиторы

Оскар Ройг

Óscar Roig
Композитор