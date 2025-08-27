Барселона (фильм, 1994) смотреть онлайн

Американец Фред постоянно рассказывает испанским девушкам разные небылицы про своего брата Теда, например, что тот садомазохист и носит кожаное белье. Как ни странно, это вызывает у девушек интерес к Теду.



В остальных же случаях неугомонная болтливость Фреда доставляет обоим братьям массу неприятностей, что, как оказалось, было его неистребимой чертой.

