Барселона (фильм, 1994) смотреть онлайн
1994, Barcelona
Драма, Мелодрама18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Американец Фред постоянно рассказывает испанским девушкам разные небылицы про своего брата Теда, например, что тот садомазохист и носит кожаное белье. Как ни странно, это вызывает у девушек интерес к Теду.
В остальных же случаях неугомонная болтливость Фреда доставляет обоим братьям массу неприятностей, что, как оказалось, было его неистребимой чертой.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- УСРежиссёр
Уит
Стиллман
- ЛЛАктриса
Лаура
Лопес
- ПМАктёр
Пеп
Мунне
- ДГАктёр
Джек
Гилпин
- ППАктёр
Пере
Понсе
- КЭАктёр
Крис
Эйгеман
- ТГАктёр
Томас
Гибсон
- ХШАктриса
Хеллена
Шмид
- НБАктриса
Нурия
Бадия
- ТНАктёр
Тейлор
Николс
- Актриса
Мира
Сорвино
- УССценарист
Уит
Стиллман
- УСПродюсер
Уит
Стиллман
- СКПродюсер
Сесилия
Кейт Роке
- ЭРПродюсер
Эдмон
Рош
- ХМХудожник
Хосе
Мария Ботинес
- ЭХХудожник
Эди
Хигере
- КТМонтажёр
Кристофер
Теллефсен
- МСКомпозитор
Марк
Суоццо