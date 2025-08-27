Барселона
Wink
Фильмы
Барселона

Барселона (фильм, 1994) смотреть онлайн

1994, Barcelona
Драма, Мелодрама18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Американец Фред постоянно рассказывает испанским девушкам разные небылицы про своего брата Теда, например, что тот садомазохист и носит кожаное белье. Как ни странно, это вызывает у девушек интерес к Теду.

В остальных же случаях неугомонная болтливость Фреда доставляет обоим братьям массу неприятностей, что, как оказалось, было его неистребимой чертой.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Барселона»