Бархатное утро (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Молодая и красивая Вельвет наслаждается расслабляющим утром в своей Нью-Йоркской квартире, когда Фред мрачно прерывает ее. Он пришел с чемоданом... И большими надеждами. За почти четыре года о Фреде не было ни слуху ни духу, и Вельвет сильно удивлена его визиту. Фред раскрывает причину своего в�незапного появления. Тяжесть встречи перерастает в нечто больше, достигая своего апогея.



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