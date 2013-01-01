Бархатное утро (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.32013, Some Velvet Morning
Драмы79 мин18+
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Сюжет
Молодая и красивая Вельвет наслаждается расслабляющим утром в своей Нью-Йоркской квартире, когда Фред мрачно прерывает ее. Он пришел с чемоданом... И большими надеждами. За почти четыре года о Фреде не было ни слуху ни духу, и Вельвет сильно удивлена его визиту. Фред раскрывает причину своего в�незапного появления. Тяжесть встречи перерастает в нечто больше, достигая своего апогея.
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.8 IMDb