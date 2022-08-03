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Барбоскины. Заместитель джинна

Барбоскины. Заместитель джинна (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Барбоскины. Заместитель джинна
Мультфильм, Для самых маленьких5 мин18+

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О фильме

Лиза решает призвать джинна, для того, чтобы он делал все ee дела по дому и ходил в школу вместо неe. Пока Лиза сверяла список ингредиентов для обряда призыва джинна в Интернете, еe подслушал Дружок и всe понял. В нужное время и место, он подкрался, и выдал себя за заместителя джинна. Таким образом, воспользовавшись доверием Лизы, Дружок дает ей задания, после соблюдения которых, она должна получить в своe распоряжение джинна.

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Барбоскины. Заместитель джинна»