Барбоскины. Второй шанс (фильм, 2011) смотреть онлайн

Иногда бывает так, когда сделал что-то неправильно, к сожалению не даeтся второй шанс на исправление. Роза должна была идти на кастинг для участия в рекламе, но она опоздала, а для актeра главное — пунктуальность и харизма! Но сестра Лиза выпросила для неe второй шанс! Как же это у нее получилось…

