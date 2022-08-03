Барбоскины. Вечные ценности (фильм, 2011) смотреть онлайн

Лиза решает призвать джинна, для того, чтобы он делал все ee дела по дому и ходил в школу вместо неe. Пока Лиза сверяла список ингредиентов для обряда призыва джинна в Интернете, еe подслушал Дружок и всe понял. В нужное время и место, он подкрался, и выдал себя за заместителя джинна. Таким образом, воспользовавшись доверием Лизы, Дружок дает ей задания, после соблюдения которых, она должна получить в своe распоряжение джинна.

