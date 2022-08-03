Барбоскины. Потомки скажут спасибо (фильм, 2011) смотреть онлайн

Wink
2011, Барбоскины. Потомки скажут спасибо
Мультфильм5 мин0+

О фильме

А что если бы в алфавите было бы больше букв? Идея! Почему надо обходиться 33 буквами? Ведь если они даже одну букву еще придумают, то о них в газетах напишут, по телевизору будут показывать!

Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Барбоскины. Потомки скажут спасибо»