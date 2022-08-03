Барбоскины. По-взрослому (фильм, 2011) смотреть онлайн

Пока никто не видит Дружок "возвращается в детство" и играет со своими старыми машинками. Когда Малыш нечаянно застает его за этим занятием, Дружок гордо говорит, что хочет выкинуть все это старье, оттоого и достал его из ящика. Тогда Малыш просит у него машинки, чтобы поиграть в механика и разобрать их, однако, старший брат отказывается отдать их ему.

