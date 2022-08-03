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Барбоскины. По-взрослому

Барбоскины. По-взрослому (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Барбоскины. По-взрослому
Мультфильм, Для самых маленьких5 мин18+

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О фильме

Пока никто не видит Дружок "возвращается в детство" и играет со своими старыми машинками. Когда Малыш нечаянно застает его за этим занятием, Дружок гордо говорит, что хочет выкинуть все это старье, оттоого и достал его из ящика. Тогда Малыш просит у него машинки, чтобы поиграть в механика и разобрать их, однако, старший брат отказывается отдать их ему.

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Барбоскины. По-взрослому»