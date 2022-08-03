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Барбоскины. Опыт общения

Барбоскины. Опыт общения (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Барбоскины. Опыт общения
Мультфильм, Для самых маленьких5 мин18+

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О фильме

Гена вычитал, что если с растениями разговаривать, то они растут быстрее. Но сестры и братья даже не прореагировали на это замечательное сообщение! Тогда Гена решается провести опыт самостоятельно, он усаживается рядом со своим кактусом и целый день с ним разговаривает, разговаривает…

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Барбоскины. Опыт общения»