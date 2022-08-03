Барбоскины. Опыт общения (фильм, 2011) смотреть онлайн

Гена вычитал, что если с растениями разговаривать, то они растут быстрее. Но сестры и братья даже не прореагировали на это замечательное сообщение! Тогда Гена решается провести опыт самостоятельно, он усаживается рядом со своим кактусом и целый день с ним разговаривает, разговаривает…

