Барбоскины. Настоящий парень (фильм, 2011) смотреть онлайн

Страстный футболист Дружок играет в мяч не только на улице, но и дома. Одним неловким пасом он разбивает окно и гордо выдерживает последовавшее за этим наказанием. Ведь Дружоек - настоящий парень, не то, что зубрила Гена, которого никто не наказывает, а только жалеют. Возмущенный такими отзывами Генка решает доказать брату, что он тоже "настоящий парень" и разбивает стекло в шкафу.

