Wink
Фильмы
Барбоскины. Настоящий парень

Барбоскины. Настоящий парень (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Барбоскины. Настоящий парень
Мультфильм, Для самых маленьких5 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Страстный футболист Дружок играет в мяч не только на улице, но и дома. Одним неловким пасом он разбивает окно и гордо выдерживает последовавшее за этим наказанием. Ведь Дружоек - настоящий парень, не то, что зубрила Гена, которого никто не наказывает, а только жалеют. Возмущенный такими отзывами Генка решает доказать брату, что он тоже "настоящий парень" и разбивает стекло в шкафу.

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Барбоскины. Настоящий парень»