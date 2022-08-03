Wink
Фильмы
Барбоскины. Мнение окружающих

Барбоскины. Мнение окружающих (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Барбоскины. Мнение окружающих
Мультфильм, Для самых маленьких5 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Мама, папа и… пятеро щенят. У Барбоскиных все, как у людей. Папа свободное время проводит за компьютером, дочери увлекаются модой и слушают Жанну Киску, а сыновья играют в футбол и мечтают о Нобелевской премии.

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Барбоскины. Мнение окружающих»