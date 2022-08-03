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Барбоскины. Игровая приставка

Барбоскины. Игровая приставка (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Барбоскины. Игровая приставка
Мультфильм, Для самых маленьких5 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Дружок сломал игровую приставку Тимохи. Чтобы не говорить ему правду, Дружок решил спрятаться и попросил Розу помочь....

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Барбоскины. Игровая приставка»