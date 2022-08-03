Wink
Барбоскины. Двойной Дружок

Барбоскины. Двойной Дружок (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Барбоскины. Двойной Дружок
Мультфильм5 мин0+

О фильме

Гена интригует Лизу тем, что показывает ей два совершенно одинаковых растения. Одно растение у него было, а другое он вырастил из кусочка первого. Это клонированием называется! У Лизы скоро День рождения, но Дружка, на которого она обиделась, она ни за что не позовет! Тогда Гена придумывает, как помочь брату

Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Барбоскины. Двойной Дружок»