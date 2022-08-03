Барбоскины. Двойной Дружок (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Барбоскины. Двойной Дружок
Мультфильм5 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Гена интригует Лизу тем, что показывает ей два совершенно одинаковых растения. Одно растение у него было, а другое он вырастил из кусочка первого. Это клонированием называется! У Лизы скоро День рождения, но Дружка, на которого она обиделась, она ни за что не позовет! Тогда Гена придумывает, как помочь брату
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ЕГРежиссёр
Елена
Галдобина
- АПРежиссёр
Алексей
Пичужин
- ЕШАктриса
Елена
Шульман
- КБАктриса
Ксения
Бржезовская
- ОКАктёр
Олег
Куликович
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- ЕГАктриса
Екатерина
Гороховская
- МЦАктриса
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ИГАктриса
Ирина
Горячева
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- ЮЗАктриса
Юлия
Зоркина
- МСАктёр
Максим
Сергеев
- ЕГСценарист
Елена
Галдобина
- ТГСценарист
Татьяна
Горбушина
- КБСценарист
Кирилл
Бабанов
- ФДСценарист
Федор
Дмитриев
- АБПродюсер
Александр
Боярский
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ЛСХудожница
Людмила
Стеблянко
- АБХудожница
Алеся
Барсукова
- АКХудожник
Алексей
Коробкин
- ЭЯХудожник
Эдуард
Янковский
- МЧКомпозитор
Михаил
Чертищев
- ГЖКомпозитор
Георгий
Жеряков
- ДНКомпозитор
Дарья
Новольянцева