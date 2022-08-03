Барбоскины. Двойной Дружок (фильм, 2011) смотреть онлайн

Гена интригует Лизу тем, что показывает ей два совершенно одинаковых растения. Одно растение у него было, а другое он вырастил из кусочка первого. Это клонированием называется! У Лизы скоро День рождения, но Дружка, на которого она обиделась, она ни за что не позовет! Тогда Гена придумывает, как помочь брату

