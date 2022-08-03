Барбоскины. Безотказный (фильм, 2011) смотреть онлайн

Гена мастерит принципиально новый вид пиротехнического устройства, проще говоря, он придумал новую, самую лучшую и самую безопасную, петарду. А Малыш с удовольствием ему помогает. Только Дружок почему-то посмеивается над Малышом: "Генка тебя просто использует, потому что ты безотказный"

