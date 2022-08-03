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Барбоскины. Безотказный

Барбоскины. Безотказный (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Барбоскины. Безотказный
Мультфильм, Для самых маленьких5 мин18+

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О фильме

Гена мастерит принципиально новый вид пиротехнического устройства, проще говоря, он придумал новую, самую лучшую и самую безопасную, петарду. А Малыш с удовольствием ему помогает. Только Дружок почему-то посмеивается над Малышом: "Генка тебя просто использует, потому что ты безотказный"

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Барбоскины. Безотказный»