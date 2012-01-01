Барби: Принцесса и поп-звезда

Ищешь, где посмотреть трейлер фильма Барби: Принцесса и поп-звезда 2012? Онлайн-сервис Wink предлагает смотреть трейлер (Барби: Принцесса и поп-звезда) в хорошем HD качестве.

Мультфильм