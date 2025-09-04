Бандиты (фильм, 1999) смотреть онлайн

1861 год. Армия Гарибальди наносит окончательное поражение войскам Бурбонов, и Италия празднует объединение страны. Новое итальянское правительство экспроприирует церковную собственность и ведет жестокую борьбу с крестьянами юга страны. В ответ вспыхивают восстания.



Бывший солдат армии Гарибальди, Крокко, становится непререкаемым лидером одного из повстанческих отрядов. Он устанавливает жесткую дисциплину, обещая своим людям свободу и торжество справедливости от имени короля из династии Бурбонов.



Встретив красивую и отважную Филомену, сбежавшую от своего жестокого и деспотичного мужа, Крокко находит свою настоящую, полную глубокой страсти любовь. Но пока Крокко триумфально захватывает один город за другим, в рядах его отряда зреет измена…

