Бандиты (фильм, 1999) смотреть онлайн

1861 год. Армия Гарибальди наносит окончательное поражение войскам Бурбонов, и Италия празднует объединение страны. Новое итальянское правительство экспроприирует церковную собственность и ведет жестокую борьбу с крестьянами юга страны. В ответ вспыхивают восстания.
Бывший солдат армии Гарибальди, Крокко, становится непререкаемым лидером одного из повстанческих отрядов. Он устанавливает жесткую дисциплину, обещая своим людям свободу и торжество справедливости от имени короля из династии Бурбонов.
Встретив красивую и отважную Филомену, сбежавшую от своего жестокого и деспотичного мужа, Крокко находит свою настоящую, полную глубокой страсти любовь. Но пока Крокко триумфально захватывает один город за другим, в рядах его отряда зреет измена…
- ПСРежиссёр
Паскуале
Скуитьери
- ФЯАктёр
Франко
Явароне
- БТАктёр
Бранко
Тесанович
- РААктриса
Роберта
Армани
- ДААктёр
Джорджио
Альбертацци
- ККАктриса
Клаудия
Кардинале
- Актёр
Энрико
Ло Версо
- ЭКАктёр
Эннио
Колторти
- РДАктёр
Ремо
Джироне
- ККАктёр
Карло
Кроччоло
- ЭДАктёр
Эннио
Джиролами
- ДКСценарист
Джузеппе
Кароччи
- ФКХудожник
Франческо
Кривеллини
- МКХудожник
Марио
Карлини
- ДКХудожник
Джузеппе
Кароччи
- ПСМонтажёр
Паскуале
Скуитьери
- ФММонтажёр
Фиоренца
Мюллер
- ЛЧКомпозитор
Луиджи
Чеккарелли