Бандиты (фильм, 1995) смотреть онлайн

Ближайшее будущее одной из европейских стран. Здесь двадцать лет назад победила революция и теперь ее бывшие вожди собираются торжественно отметить эту дату, в то время как остальное население страны прозябает в нищете и безысходности. Трое бывших соратников по партии нынешнего премьер-министра Ульманна решают похитить главу государства, чтобы потребовать выкуп, который позволит им провести остаток жизни в одной из тропических стран. Они разочарованы в идеалах молодости, им больше нет дела до революции и счастья человечества, но они не готовы прощать предательство.

