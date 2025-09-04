Бандиты (фильм, 1995) смотреть онлайн

Бандиты
1995, Banditi
Драма, Криминал18+

Ближайшее будущее одной из европейских стран. Здесь двадцать лет назад победила революция и теперь ее бывшие вожди собираются торжественно отметить эту дату, в то время как остальное население страны прозябает в нищете и безысходности. Трое бывших соратников по партии нынешнего премьер-министра Ульманна решают похитить главу государства, чтобы потребовать выкуп, который позволит им провести остаток жизни в одной из тропических стран. Они разочарованы в идеалах молодости, им больше нет дела до революции и счастья человечества, но они не готовы прощать предательство.

Страна
Италия
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

5.8 IMDb

