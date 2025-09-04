Бандиты (фильм, 1995) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Ближайшее будущее одной из европейских стран. Здесь двадцать лет назад победила революция и теперь ее бывшие вожди собираются торжественно отметить эту дату, в то время как остальное население страны прозябает в нищете и безысходности. Трое бывших соратников по партии нынешнего премьер-министра Ульманна решают похитить главу государства, чтобы потребовать выкуп, который позволит им провести остаток жизни в одной из тропических стран. Они разочарованы в идеалах молодости, им больше нет дела до революции и счастья человечества, но они не готовы прощать предательство.
5.8 IMDb
- СМРежиссёр
Стефано
Миньюччи
- РААктёр
Роберто
Антонелли
- ЛКАктриса
Луми
Кавасос
- БМАктриса
Барбара
Маутино
- ЛТАктёр
Лино
Троизи
- МЛАктёр
Марко
Леонарди
- РМАктёр
Ренато
Мори
- МОАктёр
Марцио
Онорато
- Актёр
Бен
Газзара
- АААктёр
Андреа
Аурели
- МВАктриса
Мирка
Виола
- ЖФСценарист
Жерардо
Фонтана
- ПДСценарист
Паоло
Джирелли
- СМСценарист
Стефано
Миньюччи
- ЭГПродюсер
Энцо
Галло
- ПМХудожница
Патриция
Мастайл
- АСХудожник
Анджело
Сантуччи
- ЭММонтажёр
Энцо
Меникони
- ПВКомпозитор
Паоло
Вивальди