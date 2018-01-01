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Фильмы
Бандиты на пенсии
Актёры и съёмочная группа фильма «Бандиты на пенсии»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бандиты на пенсии»

Режиссёры

Клаудио Торрес

Клаудио Торрес

Cláudio Torres
Режиссёр

Актёры

Фернанда Монтенегро

Фернанда Монтенегро

Fernanda Montenegro
Актриса
Ари Фонтора

Ари Фонтора

Ary Fontoura
Актёр
Бруна Маркезини

Бруна Маркезини

Bruna Marquezine
Актриса
Владимир Бришта

Владимир Бришта

Vladimir Brichta
Актёр
Лазару Рамос

Лазару Рамос

Lázaro Ramos
Актёр
Уго Бонемер

Уго Бонемер

Hugo Bonemer
Актёр
Режиналду Фария

Режиналду Фария

Reginaldo Faria
Актёр
Вера Фишер

Вера Фишер

Vera Fischer
Актриса
Лайла Гарин

Лайла Гарин

Laila Garin
Актриса
Хэмилтон Ваз Перейра

Хэмилтон Ваз Перейра

Hamilton Vaz Pereira
Актёр
Тека Перейра

Тека Перейра

Teca Pereira
Актриса
Мэри Шила

Мэри Шила

Mary Sheila
Актриса
Наталия Тимберг

Наталия Тимберг

Nathália Timberg
Актриса
Тони Торнадо

Тони Торнадо

Tony Tornado
Актёр
Гвида Виана

Гвида Виана

Guida Vianna
Актриса

Сценаристы

Клаудио Торрес

Клаудио Торрес

Cláudio Torres
Сценарист

Продюсеры

Клаудио Торрес

Клаудио Торрес

Cláudio Torres
Продюсер