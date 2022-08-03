Банда из Шугар Крик: Огромная рыба-каноэ
Wink
Детям
Банда из Шугар Крик: Огромная рыба-каноэ

Банда из Шугар Крик: Огромная рыба-каноэ (фильм, 2004) смотреть онлайн

7.22004, Sugar Creek Gang: Great Canoe Fish
Семейный70 мин0+

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О фильме

Легендарная банда из Шугар Крик собирается на рыбалку. Их цель — поймать огромную рыбу величиной с каноэ. Но у ребят появляются конкуренты — местные хулиганы, которые могут испортить рыбалку.

Страна
США
Жанр
Семейный
Качество
SD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

6.9 IMDb