Балто 3: Крылья перемен (мультфильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Дело в том, что сани, которые служили универсальным средством передвижения на севере многие века, вытесняет странное крылатое устройство, которое легко может оставить упряжных собак «без работы». Ведь наступили новые времена! добраться до самых труднодоступных уголков на карте теперь можно при помощи самолёта. Однако это совсем не по вкусу нашему старому знакомому Балто! Неунывающий герой решает устроить гонку-соревнование между упряжкой бывалых псов и опытным летчиком по имени Дьюк. Кто быстрей доставит почту: собаки или одномоторный биплан? Ликующие псы добираются до финиша первыми: они смогли доказать свое превосходство над железной летающей птицей. Но Балто сразу понял: что-то случилось с Дюком и его самолетом! В компании с Маком и Люком Балто отправляется в рискованную спасательную экспедицию на помощь пропавшему летчику!



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