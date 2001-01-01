Балто 2: В поисках волка (мультфильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение приключений легендарного пса Балто. Случилось так, что Балто стал отцом. Он сделал все возможное, чтобы пристроить всех своих отпрысков в хорошие семьи. Но одна девочка, по имени Алу, вдруг почувствовала, что никогда не сможет быть похожей на своих братьев и сестер. После того, как о�на встретила в лесу охотника, Алу ощутила пробуждение загадочной природы волка внутри себя. Кто же она - волк или собака? Чтобы найти ответ на этот вопрос, Алу отправляется в путешествие по бескрайним просторам Аляски, в котором ее будет сопровождать любящий отец Балто.



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