Ballet on Ice - Nutcracker 2011 (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Этот восхитительный театральный танец на льду переносит зрителей в волшебный мир классического праздничного произведения Чайковского. В шоу The Nutcracker On Ice участвует признанная во всем мире группа Imperial Ice Stars, а также чемпионы по фигурному катанию Вадим Ярков и Ольга Шарутенко. Музыку для этого восхитительного выступления исполнил Симфонический оркестр Манчестера под руководством Тима А. Дункана. Шоу снято в Кейптауне (Южная Африка) в 2011 году.



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