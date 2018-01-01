Wink
Фильмы
Бахубали: Начало
Актёры и съёмочная группа фильма «Бахубали: Начало»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бахубали: Начало»

Режиссёры

С.С. Раджамули

С.С. Раджамули

S.S. Rajamouli
Режиссёр

Актёры

Прабхас

Прабхас

Prabhas
Актёр
Таманна Бхатия

Таманна Бхатия

Tamannaah Bhatia
Актриса
Сатхьярадж

Сатхьярадж

Sathyaraj
Актёр
Рамья Кришна

Рамья Кришна

Ramya Krishna
Актриса
Нассар

Нассар

Nassar
Актёр
Прабхакар

Прабхакар

Prabhakar
Актёр
Таникелла Бхарани

Таникелла Бхарани

Tanikella Bharani
Актёр
Судип

Судип

Sudeep
Актёр
Чарандип Сурнени

Чарандип Сурнени

Charandeep Surneni
Актёр
Ракеш Варре

Ракеш Варре

Rakesh Varre
Актёр
Нора Фатехи

Нора Фатехи

Nora Fatehi
Актриса
Снеха Упадхиай

Снеха Упадхиай

Madhussneha Upadhyay
Актриса
Скарлет Меллиш Уилсон

Скарлет Меллиш Уилсон

Scarlett Mellish Wilson
Актриса
С.С. Раджамули

С.С. Раджамули

S.S. Rajamouli
Актёр
Габриэла Бертанте

Габриэла Бертанте

Gabriela Bertante
Актриса
Бхану Шри

Бхану Шри

Bhanu Sri
Актриса
Рагини Дев

Рагини Дев

Ragini Dev
Актриса
Шри Симха Кодури

Шри Симха Кодури

Sri Simha Koduri
Актёр
Джон Коккен

Джон Коккен

John Kokken
Актёр
Венкат Прасад

Венкат Прасад

Venkat Prasad
Актёр
Суббарая Шарма

Суббарая Шарма

Subbaraya Sarma
Актёр
Дипендра Сингх

Дипендра Сингх

Deependra Singh
Актёр
Венкат Вадисетти

Венкат Вадисетти

Venkat Vadisetti
Актёр

Сценаристы

С.С. Раджамули

С.С. Раджамули

S.S. Rajamouli
Сценарист
Мадхан Карки

Мадхан Карки

Madhan Karky
Сценарист

Операторы

К. К. Сентхил Кумар

К. К. Сентхил Кумар

K. K. Senthil Kumar
Оператор

Композиторы

М.М. Кеервани

М.М. Кеервани

M.M. Keeravani
Композитор