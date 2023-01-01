Багси (фильм, 1991) смотреть онлайн

Сюжет

Он мог войти в мировую историю, но занял почетное место лишь в кровавой истории организованной преступности. Его имя не попало на страницы школьных учебников, но зато красовалось в заголовках криминальной хроники. Бенджамин Сигал по кличке «Багси» — знаменитый гангстер, наводящий ужас на самых отъявленных головорезов, легенда американской мафии сороковых годов. В отличие от других преступников, он не стремился к большим деньгам и абсолютной власти. Багси мечтал построить невиданный город будущего. Профессиональный разрушитель решил воплотить свой идеал посреди безжизненной пустыни в центре Невады. Впоследствии это место стало известно всему миру как Лас-Вегас. Но создавая игорный рай, Багси рисковал как никогда. Ведь в дьявольской игре с реальностью ставкой была его собственная жизнь.



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