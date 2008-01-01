Багровый цвет снегопада
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Багровый цвет снегопада

Багровый цвет снегопада (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Багровый цвет снегопада
Драмы, Мелодрамы121 мин18+

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Сюжет

Действие фильма происходит во время Первой мировой войны. Юная киевлянка Ксения Герстель, дочь миллионера-промышленника, остается сиротой — ее отец был убит во время беспорядков, а вскоре Ксения узнает, что на фронте погиб ее жених Саша. Отчаявшись, она поступила в «Красный крест» и ушла сестрой милосердия на передовую, где встретила новую любовь — генерал-майора Ростислава Баторского, человека, который спас ей жизнь и фактически заменил отца, поселив ее после демобилизации в своей квартире в Петрограде.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Багровый цвет снегопада»

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