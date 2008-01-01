Багровый цвет снегопада (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Багровый цвет снегопада
Драмы, Мелодрамы121 мин18+
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Сюжет
Действие фильма происходит во время Первой мировой войны. Юная киевлянка Ксения Герстель, дочь миллионера-промышленника, остается сиротой — ее отец был убит во время беспорядков, а вскоре Ксения узнает, что на фронте погиб ее жених Саша. Отчаявшись, она поступила в «Красный крест» и ушла сест�рой милосердия на передовую, где встретила новую любовь — генерал-майора Ростислава Баторского, человека, который спас ей жизнь и фактически заменил отца, поселив ее после демобилизации в своей квартире в Петрограде.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Мотыль
- Актриса
Даниэла
Стоянович
- АЦАктёр
Александр
Цуркан
- АААктёр
Артем
Артемьев
- Актёр
Анатолий
Белый
- Актёр
Евгений
Вальц
- АВАктёр
Александр
Василевский
- МИАктриса
Маргарита
Иванова
- СКАктёр
Сергей
Кагаков
- СКАктёр
Сергей
Клановский
- ЕЛАктриса
Екатерина
Ласунская
- Сценарист
Владимир
Мотыль
- Продюсер
Владимир
Мотыль
- АОПродюсер
Алексей
Окунев
- РТПродюсер
Руслан
Терекбаев
- МШОператор
Максим
Шинкоренко
- ВСКомпозитор
Виктор
Семенов