Багровый цвет снегопада (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Действие фильма происходит во время Первой мировой войны. Юная киевлянка Ксения Герстель, дочь миллионера-промышленника, остается сиротой — ее отец был убит во время беспорядков, а вскоре Ксения узнает, что на фронте погиб ее жених Саша. Отчаявшись, она поступила в «Красный крест» и ушла сест�рой милосердия на передовую, где встретила новую любовь — генерал-майора Ростислава Баторского, человека, который спас ей жизнь и фактически заменил отца, поселив ее после демобилизации в своей квартире в Петрограде.



Багровый цвет снегопада смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.