Բաղդասարը բաժանվում է կնոջից (Багдасар разводится с женой)
КомедияМюзиклГригорий Мелик-АвакянАгаси АйвазянАрно БабаджанянМелик МависавалянФрунзик МкртчянЛаура ВартанянАлександр ХачатрянРафаэль КотанджянАнаит ТопчянКарен ДжанибекянЭдгар ЭлбакянСтепан АрутюнянАра БабаджанянЕ. Макарян
Трейлер
16+