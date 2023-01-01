Բաղդասարը բաժանվում է կնոջից (Багдасар разводится с женой)
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Բաղդասարը բաժանվում է կնոջից (Багдасар разводится с женой)
1976, Բաղդասարը բաժանվում է կնոջից
Комедии, Мюзикл69 мин16+

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Բաղդասարը բաժանվում է կնոջից (Багдасар разводится с женой) (фильм, 1976) смотреть онлайн

Сюжет

Ֆիլմը պատմում է, թե ինչպես Բաղդասարը, իմանալով կնոջ դավաճանության մասին, փորձում է բաժանվել նրանից։ Բայց միջավայրի կեղծավոր և երկերեսանի մարդիկ այնպիսի վիճակի մեջ են դնում նրան, որ ինքն է ստիպված հեռանում սեփական տնից

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Информация

Страна
Армения
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мюзикл

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Բաղդասարը բաժանվում է կնոջից (Багдасар разводится с женой)»

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