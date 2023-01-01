Բաղդասարը բաժանվում է կնոջից (Багдасар разводится с женой) (фильм, 1976) смотреть онлайн

Сюжет

Ֆիլմը պատմում է, թե ինչպես Բաղդասարը, իմանալով կնոջ դավաճանության մասին, փորձում է բաժանվել նրանից։ Բայց միջավայրի կեղծավոր և երկերեսանի մարդիկ այնպիսի վիճակի մեջ են դն�ում նրան, որ ինքն է ստիպված հեռանում սեփական տնից





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