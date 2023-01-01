1976, Բաղդասարը բաժանվում է կնոջից
Комедии, Мюзикл69 мин16+
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Բաղդասարը բաժանվում է կնոջից (Багдасар разводится с женой) (фильм, 1976) смотреть онлайн
Сюжет
Ֆիլմը պատմում է, թե ինչպես Բաղդասարը, իմանալով կնոջ դավաճանության մասին, փորձում է բաժանվել նրանից։ Բայց միջավայրի կեղծավոր և երկերեսանի մարդիկ այնպիսի վիճակի մեջ են դն�ում նրան, որ ինքն է ստիպված հեռանում սեփական տնից
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ГМРежиссёр
Григорий
Мелик-Авакян
- Ф�МАктёр
Фрунзик
Мкртчян
- ЛВАктриса
Лаура
Вартанян
- АХАктёр
Александр
Хачатрян
- РКАктёр
Рафаэль
Котанджян
- АТАктриса
Анаит
Топчян
- КДАктёр
Карен
Джанибекян
- ЭЭАктёр
Эдгар
Элбакян
- СААктёр
Степан
Арутюнян
- АБАктёр
Ара
Бабаджанян
- ЕМАктриса
Е.
Макарян
- ААСценарист
Агаси
Айвазян
- ЛКАктёр дубляжа
Леонид
Каневский
- ГКАктёр дубляжа
Герман
Качин
- ККАктёр дубляжа
Константин
Карельских
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- МООператор
Марк
Осепьян
- МШОператор
Мартын
Шахбазян
- АБКомпозитор
Арно
Бабаджанян
- ММКомпозитор
Мелик
Мависавалян