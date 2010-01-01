Bad Company - Live at Wembley (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Концерт воссоединившейся группы Bad Company был записан в лондонском комплексе «Уэмбли Арена» в апреле 2010 года. Участники коллектива делают то, что умеют лучше всего — исполняют величайшие хиты перед полным залом фанатов, создавая фантастическую атмосферу. Трое ныне живущих основателей группы ��— Пол Роджерс, Мик Ральфс и Саймон Кирк (бас-гитарист Боз Баррел скончался в 2006 году) — совместно с гитаристом Ховардом Лизом и бас-гитаристом Линном Соренсеном представляют сет-лист, в который вошли все культовые хиты группы, любимые песни фанатов и некоторые редко исполняемые шедевры. В результате получился идеальный концерт Bad Company.



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