Backstabbing for Beginners (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Backstabbing for Beginners
Триллер, Исторический103 мин18+
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О фильме
Молодой идеалист Майкл получает заветную должность координатора в гуманитарной программе ООН. Его отправляют в приходящий себя после войны Ирак, который теперь рвут на части правительственные агенты и представители могущественных нефтяных корпораций. Обжиться на новом месте и вникнуть в дела ему помогает его начальник — знающий регион изнутри дипломат Паша. Чем больше Майкл узнаeт, тем сильнее крепнут подозрения в большом заговоре на самом высоком уровне.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ПФРежиссёр
Пер
Флю
- Актёр
Тео
Джеймс
- Актёр
Бен
Кингсли
- ББАктриса
Бельчим
Билгин
- ЖБАктриса
Жаклин
Биссет
- ПРАктёр
Пешанг
Рад
- ДЛАктриса
Даниэла
Лавендер
- РУАктриса
Рэйчел
Уилсон
- РСАктёр
Россиф
Сазерленд
- БМАктёр
Брайан
Маркинсон
- ЭДАктёр
Эйдан
Дивайн
- ПФСценарист
Пер
Флю
- ДПСценарист
Дэниэл
Пайн
- МССценарист
Майкл
Суссан
- ДБПродюсер
Дэниэл
Бекерман
- Продюсер
Ларс
Кнудсен
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков
- МГМонтажёр
Мортен
Гис
- ЯБМонтажёр
Янус
Биллесков Янсен
- СШМонтажёр
Сьюзэн
Шиптон
- БСОператор
Брендан
Стиси