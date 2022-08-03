Backstabbing for Beginners (фильм, 2018) смотреть онлайн

Молодой идеалист Майкл получает заветную должность координатора в гуманитарной программе ООН. Его отправляют в приходящий себя после войны Ирак, который теперь рвут на части правительственные агенты и представители могущественных нефтяных корпораций. Обжиться на новом месте и вникнуть в дела ему помогает его начальник — знающий регион изнутри дипломат Паша. Чем больше Майкл узнаeт, тем сильнее крепнут подозрения в большом заговоре на самом высоком уровне.

