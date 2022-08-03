Backstabbing for Beginners
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Backstabbing for Beginners

Backstabbing for Beginners (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Backstabbing for Beginners
Триллер, Исторический103 мин18+

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О фильме

Молодой идеалист Майкл получает заветную должность координатора в гуманитарной программе ООН. Его отправляют в приходящий себя после войны Ирак, который теперь рвут на части правительственные агенты и представители могущественных нефтяных корпораций. Обжиться на новом месте и вникнуть в дела ему помогает его начальник — знающий регион изнутри дипломат Паша. Чем больше Майкл узнаeт, тем сильнее крепнут подозрения в большом заговоре на самом высоком уровне.

Страна
Дания, США, Канада
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Backstabbing for Beginners»