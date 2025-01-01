Фильм Бабуля

Сёстры Аделаида и Люсинда росли, проводя много времени со своей бабушкой Энн, которую они ласково называют бабулей. Сейчас, когда у бабули диагностировали деменцию, роли между внучками и бабушкой изменились. Бабуля рассказывает, что каждое утро ходит плавать в океане. Девушки знают, что это неправда, поскольку Энн не умеет плавать. Но вместо того, чтобы возражать ей, они подыгрывают историям, которые создает её деменция. В конце концов, они решают проверить, может ли этот вымысел в уме бабули стать реальностью.



