Бабочка (фильм, 2002) смотреть онлайн

Жюльен - довольно ворчливый мужчина живет один в огромной квартире в Париже. Все время он тратит на самое главное увлечение своей жизни - коллекционирование бабочек. А двумя днями ранее, молодая женщина и ее восьмилетняя дочь, Эльза, переселились в однокомнатную квартиру как раз напротив него.



Молодая мама работает кассиром в супермаркете и предпочитает весело провести время вместо того, чтобы позаботиться о своей маленькой дочурке. И каждый вечер Эльза проводит в одиночестве дома. Эльза, в очередной раз оставленная без присмотра и расстроенная из-за нехватки внимания, встречает старика Жюльена и заявляет: «Раз моя мама опять уехала и оставила меня одну, я сбегу с тобой!». Конечно же Жюльен против!



Он отправляется на поиски уникального экземпляра для своей коллекции - бабочки «Изабель», которая как по красоте, так и по редкости не имеет себе равных. Впереди сказочное путешествие в горы Веркора, но он даже не догадывается о том какая Эльза хитрая и изобретательная! Начинается интереснейшее приключение, которое откроет много удивительных вещей и для маленькой Эльзы и для Жюльена.



