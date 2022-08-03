Бабай (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Бабай
Мультфильм, Приключения67 мин6+
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О фильме
Что будет, если в мире появится волшебное яйцо, исполняющее одно, но самое заветное желание? А что, если охоту за ним начнут герои детских страшилок — Ведьма с Чертом, Вий и главный злодей и кошмар всех детских снов Бабай со своей армией страхов…
СтранаУкраина
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время67 мин / 01:07
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ММРежиссёр
Марина
Медведь
- РБАктриса
Рада
Белова
- ИВАктриса
Ирма
Витовская
- Актёр
Остап
Ступка
- ОЧАктриса
Олеся
Чечельницкая
- КБАктриса
Катерина
Бутская
- АФАктёр
Андрей
Федюнчиков
- ЕПАктёр
Евгений
Пашин
- ОРАктриса
Ольга
Радчук
- АБАктриса
Алена
Блинникова
- МКАктёр
Мирослав
Кувалдин
- ВШСценарист
Вадим
Шинкарев
- ЭАПродюсер
Эдуард
Ахрамович
- СМПродюсер
Сергей
Миндлин
- НКАктриса дубляжа
Настя
Каменских
- АПАктёр дубляжа
Алексей
Потапенко
- СТМонтажёр
Сергей
Точин
- ТБКомпозитор
Тарас
Болгак