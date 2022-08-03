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Бабай

Бабай (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Бабай
Мультфильм, Приключения67 мин6+

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О фильме

Что будет, если в мире появится волшебное яйцо, исполняющее одно, но самое заветное желание? А что, если охоту за ним начнут герои детских страшилок — Ведьма с Чертом, Вий и главный злодей и кошмар всех детских снов Бабай со своей армией страхов…

Страна
Украина
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бабай»