Бабай (фильм, 2013) смотреть онлайн

Что будет, если в мире появится волшебное яйцо, исполняющее одно, но самое заветное желание? А что, если охоту за ним начнут герои детских страшилок — Ведьма с Чертом, Вий и главный злодей и кошмар всех детских снов Бабай со своей армией страхов…

