Айда Родригес: Слова борьбы (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Пламенный спешл комедиантки Аиды Родригез, которая никогда не лезет за словом в карман. В своем новом выступлении она вместе со зрителями отправится в интригующее путешествие по своему прошлому. Политические темы уступят место более личному, камерному формату, а в конце фильма аудиторию ждет невероятно трогательный сюрприз. Готовьтесь смеяться, плакать и восхищаться!



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