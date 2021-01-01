2021, Aida Rodriguez: Fighting Words
Комедии60 мин18+
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Айда Родригес: Слова борьбы (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Пламенный спешл комедиантки Аиды Родригез, которая никогда не лезет за словом в карман. В своем новом выступлении она вместе со зрителями отправится в интригующее путешествие по своему прошлому. Политические темы уступят место более личному, камерному формату, а в конце фильма аудиторию ждет невероятно трогательный сюрприз. Готовьтесь смеяться, плакать и восхищаться!
Айда Родригес: Слова борьбы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb