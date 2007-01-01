Аутизм. Мюзикл
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Аутизм. Мюзикл

Аутизм. Мюзикл (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Autism: the musical
Документальные94 мин18+

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Сюжет

Пятеро детей, больных аутизмом, — Нил, Лекси, Генри, Адам и Вайет — вместе с родителями посещают театральную студию. На протяжении шести месяцев, на сцене и вне ее, пять семейств преодолевают разочарование, трудности, одерживают маленькие победы, готовясь к представлению. Становится понятно, как терпение, любовь, понимание и взаимная поддержка может помочь детям с аутизмом лучше приспособиться к миру.

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Рейтинг

7.7 IMDb