Аутизм. Мюзикл (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Пятеро детей, больных аутизмом, — Нил, Лекси, Генри, Адам и Вайет — вместе с родителями посещают театральную студию. На протяжении шести месяцев, на сцене и вне ее, пять семейств преодолевают разочарование, трудности, одерживают маленькие победы, готовясь к представлению. Становится понятно, как терпение, любовь, понимание и взаимная поддержка может помочь детям с аутизмом лучше приспособиться к миру.



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