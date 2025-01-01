Атропия (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
«Атропия» — фильм, совмещающий производственную комедию, военную сатиру и социальную драму о Пентагоне и Голливуде. Фильм потешается над странной работой управленцев, сочувствует наивности молодых солдат и с сарказмом возмущается миллионными тратами американского Минобороны на ерунду.
Начинающая молодая актриса Фейруз приезжает в фейковую Атропию — город, созданный для военных тренировок в Ираке. Девушка активно участвует в сложных учениях, но встреча с одиноким солдатом неожиданно пробуждает в ней сильные чувства. Их бурная связь быстро усложняет жизнь обоим. Персонажи сталкиваются с тяжелыми последствиями необузданных желаний и необдуманных выборов в строгой армейской системе. Абсурдный мир «Атропии» полон ярких деталей: говорящие куклы, фейковые телеканалы, «солдат-айпод», исполняющий поп-хиты, латиноамериканцы, играющие иракцев и переходящие на испанский, и Ченнинг Татум в роли самого себя, пытающийся изобразить смерть.
«Атропия» 2025 года исследует конфликт между личным счастьем и долгом. Эта нетипичная история любви подчеркивает человеческие слабости в искусственной среде, веселит и оставляет простор для размышлений.
- ХГРежиссёр
Хейли
Гейтс
- КТАктёр
Каллум
Тернер
- АБАктёр
Аллиус
Барнс
- ТНАктёр
Тоби
Николс
- ДПАктёр
Джил
Перес-Абрахам
- ЗЗАктриса
Захра
Зубайди
- ДКАктриса
Джун
Каррил
- ТБАктёр
Тим
Блейк Нельсон
- АШАктриса
Алиа
Шокат
- КВАктёр
Кристиан
Валле
- ХГСценарист
Хейли
Гейтс
- ХГПродюсер
Хейли
Гейтс
- ХБПродюсер
Хайди
Бивенс
- ЭФХудожница
Эшли
Фентон
- КФХудожница
Келси
Фаулер
- МФХудожница
Меган
Фентон
- СКМонтажёр
Софи
Корра
- МГМонтажёр
Мадлен
Гэвин
- МУКомпозитор
Макс
Уиппл