Атакан. Кровавая легенда (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, Атакан. Кровавая легенда
Ужасы76 мин18+
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О фильме
Студентка исторического факультета Нора подбивает сокурсников и преподавателя отправиться на поиски таинственного камня Атакан, который когда-то использовался для жертвоприношений. Вооружившись картами Нориного деда-исследователя, историки начинают экспедицию по подземельям Санкт-Петербурга. Какие тайны скрывают эти места и выживут ли герои?
Рейтинг
3.9 КиноПоиск
3.0 IMDb
- АГРежиссёр
Александр
Гришин
- КПАктриса
Ксения
Плюснина
- ВКАктёр
Владимир
Кузнецов
- ДЛАктёр
Денис
Лукичев
- АСАктриса
Анна
Серпенева
- ПСАктриса
Полина
Строгая
- ВААктёр
Владислав
Алтайский
- ДЧАктёр
Дмитрий
Чеша
- НМАктёр
Никита
Марков
- СГАктёр
Станислав
Гирифанов
- НМАктёр
Никита
Марков
- АРСценарист
Александра
Радушинская
- ЕЛСценарист
Евгений
Лабецкий
- ИКПродюсер
Игорь
Каленов
- ВКПродюсер
Василий
Карловский
- АПХудожница
Анастасия
Поташкина
- АММонтажёр
Алёна
Михайлина
- ДПОператор
Дмитрий
Просянников
- ВВКомпозитор
Валерий
Воробьёв