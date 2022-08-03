Студентка исторического факультета Нора подбивает сокурсников и преподавателя отправиться на поиски таинственного камня Атакан, который когда-то использовался для жертвоприношений. Вооружившись картами Нориного деда-исследователя, историки начинают экспедицию по подземельям Санкт-Петербурга. Какие тайны скрывают эти места и выживут ли герои?

