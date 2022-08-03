Атакан. Кровавая легенда
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Атакан. Кровавая легенда

Атакан. Кровавая легенда (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, Атакан. Кровавая легенда
Ужасы76 мин18+

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О фильме

Студентка исторического факультета Нора подбивает сокурсников и преподавателя отправиться на поиски таинственного камня Атакан, который когда-то использовался для жертвоприношений. Вооружившись картами Нориного деда-исследователя, историки начинают экспедицию по подземельям Санкт-Петербурга. Какие тайны скрывают эти места и выживут ли герои?

Страна
Россия
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

3.9 КиноПоиск
3.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Атакан. Кровавая легенда»