Астрал. Зеркала
Актёры и съёмочная группа фильма «Астрал. Зеркала»

Режиссёры

Ави Сурьяди

Awi Suryadi
Режиссёр

Актёры

Септиан Дви Чахьо

Septian Dwi Cahyo
АктёрRoni
Эдувард Маналу

Eduward Manalu
АктёрBambang
Давина Карамой

Davina Karamoy
АктрисаMaya
Рэнди Нидджи

Randy Nidji
АктёрSucipto
Ресту Трианды

Restu Triandy
АктёрWikarto

Сценаристы

Андри Чахьяди

Andri Cahyadi
Сценарист
ДжероПоинт

JeroPoint
Сценарист
Баскоро Ади Вуянто

Baskoro Adi Wuryanto
Сценарист

Продюсеры

Крис Ейамсакулрат

Kris Eiamsakulrat
Продюсер
Джэсон Ма

Jaeson Ma
Продюсер
Манодж Пунджаби

Manoj Punjabi
Продюсер

Художники

Тепан Кобаин

Tepan Kobain
Художник

Монтажёры

Денни Р. Рихарди

Denny R. Rihardie
Монтажёр

Композиторы

Агхи Нароттама

Aghy Narottama
Композитор