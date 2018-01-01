Wink
Фильмы
Астрал. Поместье ужаса
Актёры и съёмочная группа фильма «Астрал. Поместье ужаса»

Актёры и съёмочная группа фильма «Астрал. Поместье ужаса»

Режиссёры

Александра Карденас

Александра Карденас

Alejandra Cárdenas
Режиссёр
Гильермо Гранильо

Гильермо Гранильо

Guillermo Granillo
Режиссёр

Актёры

Мария Вальдес Гомес

Мария Вальдес Гомес

María Valdéz Gómez
АктрисаValentina
Лусия Урибе

Лусия Урибе

Lucía Uribe
АктрисаMariana
Лусия Гомес-Робледо

Лусия Гомес-Робледо

Lucía Gómez-Robledo
АктёрJosefina
Алехандро Куэтара

Алехандро Куэтара

Alejandro Cuétara
АктёрCura Francisco

Сценаристы

Каролина Торрес

Каролина Торрес

Carolina Torres
Сценарист
Александра Карденас

Александра Карденас

Alejandra Cárdenas
Сценарист

Продюсеры

Александра Карденас

Александра Карденас

Alejandra Cárdenas
Продюсер

Художники

Николас Скабини

Николас Скабини

Nicolas Scabini
Художник
Габриела Дьяке

Габриела Дьяке

Gabriela Diaque
Художница

Монтажёры

Алехандро Ласаро

Алехандро Ласаро

Alejandro Lázaro
Монтажёр

Композиторы

Рохелио Соса

Рохелио Соса

Rogelio Sosa
Композитор