Фильм Астрал. Поместье ужаса

«Астрал. Поместье ужаса» (2024) — новый мексиканский хоррор о семейной паре, которая решает начать жизнь заново после тяжелой потери.



По сюжету Мариана и Хавьер переезжают в старое родовое поместье, чтобы восстановить его, а заодно и собственную жизнь. Но с первых дней становится понятно, что здание хранит слишком много секретов. Ночами в тишине слышатся детские голоса, в коридорах будто мелькают тени, а стены таят память о событиях, о которых лучше не вспоминать вовсе. Для Марианы эти знаки становятся искушением: они обещают невозможное — вернуть потерянного сына. Но каждое новое открытие лишь сильнее затягивает ее в пугающую игру, где хозяева — совсем не люди.



«Астрал. Поместье ужаса» — фильм для тех, кто ценит атмосферные мистические хорроры с психологическим напряжением. Он не просто пугает, а предлагает задуматься о том, как далеко может зайти человек из-за своей боли. На большом экране эта история станет еще более зрелищной — покупайте билеты на Wink.



