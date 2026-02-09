Астрал. Амулет зла
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Астрал. Амулет зла

Фильм Астрал. Амулет зла

2025, It Will Find You
Ужасы18+
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О фильме

Мать Эмили погибла, когда та ещё была ребенком. Однажды девушка находит её старый амулет, а потом начинает видеть необъяснимые вещи. Позже Эмили узнаёт, что издавна украшение принадлежало злому духу, и он вернётся, чтобы его забрать и отомстить за грехи предков. Когда близкие девушки начинают погибать один за другим, она понимает, что родовое проклятие — не страшные сказки, а реальность. Эмили должна найти ключ к своему прошлому и понять, как победить древнее зло, до того как оно заберёт и её душу.

Страна
Австралия
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Астрал. Амулет зла»