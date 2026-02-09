Фильм Астрал. Амулет зла
2025, It Will Find You
Ужасы18+
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О фильме
Мать Эмили погибла, когда та ещё была ребенком. Однажды девушка находит её старый амулет, а потом начинает видеть необъяснимые вещи. Позже Эмили узнаёт, что издавна украшение принадлежало злому духу, и он вернётся, чтобы его забрать и отомстить за грехи предков. Когда близкие девушки начинают погибать один за другим, она понимает, что родовое проклятие — не страшные сказки, а реальность. Эмили должна найти ключ к своему прошлому и понять, как победить древнее зло, до того как оно заберёт и её душу.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- КБРежиссёр
Кристофер
Броадбент
- ЭТРежиссёр
Энцо
Тедески
- ЛФАктёр
Люк
Форд
- ББАктриса
Барбара
Бингхэм
- АПАктёр
Аарон
Педерсен
- УЙАктриса
Урсула
Йович
- НХАктёр
Николас
Хоуп
- ЛВАктриса
Леони
Ваймен
- НРАктриса
Никки
Раскоу
- ТТАктриса
Тахина
Тоцци-МакМанус
- КБАктёр
Кристофер
Броадбент
- МЛАктёр
Мэтт
Леветт
- ТМАктёр
Тристан
Маккиннон
- КБСценарист
Кристофер
Броадбент
- КБПродюсер
Кристофер
Броадбент
- ЭТПродюсер
Энцо
Тедески
- МХКомпозитор
Ми-Ли
Хэй