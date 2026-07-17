Астерикс и его друг Обеликс впервые в своей жизни должны встретиться с викингами. Бесстрашные воины из северной страны выкрали племянника вождя галлов, юного Задиру. Миссия чрезвычайно опасна, так как викинги слывут отчаянными и безжалостными воинами…

