2006, Astérix et les Vikings
Мультфильм, Фэнтези78 мин6+
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Астерикс и викинги (фильм, 2006) смотреть онлайн
О фильме
Астерикс и его друг Обеликс впервые в своей жизни должны встретиться с викингами. Бесстрашные воины из северной страны выкрали племянника вождя галлов, юного Задиру. Миссия чрезвычайно опасна, так как викинги слывут отчаянными и безжалостными воинами…
СтранаФранция, Дания, Бельгия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- СФРежиссёр
Стефан
Фьелдмарк
- ДМРежиссёр
Джеспер
Мюллер
- РКАктёр
Роже
Карель
- ЛДАктёр
Лоран
Дойч
- СФАктриса
Сара
Форестье
- ЖФАктёр
Жак
Франц
- ППАктёр
Пьер
Пальмад
- ПЧАктёр
Пьер
Черния
- БААктёр
Бернар
Алан
- МААктёр
Марк
Альфос
- ЖААктёр
Жуль
Азем
- ПБАктёр
Патрик
Борг
- ФКАктёр
Филипп
Катуар
- БДАктёр
Бруно
Дубернат
- ЛФАктёр
Люк
Флориан
- СФАктёр
Стефан
Фурье
- ВГАктёр
Винсент
Грасс
- МХАктёр
Мед
Хондо
- БМАктёр
Бернар
Метро
- ВНАктёр
Виктор
Нодэ
- СТАктёр
Стивенс
Тюлье
- РТАктёр
Роланд
Тимсит
- БТАктриса
Барбара
Тиссье
- МВАктёр
Мишель
Винье
- ВВАктёр
Ваня
Вилер
- БВАктриса
Брижитт
Виртюд
- Актёр
Шон
Эстин
- БГАктёр
Брэд
Гэррет
- Актёр
Пол
Джаматти
- Актриса
Эван
Рэйчел Вуд
- ДБАктёр
Дидрих
Бадер
- Актёр
Ди
Брэдли Бейкер
- ДБАктёр
Джефф
Беннетт
- КБАктёр
Кори
Бертон
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- ДДАктёр
Джон
Ди Маджио
- ДФАктёр
Джек
Флетчер
- ДХАктёр
Джесс
Харнелл
- ДНАктёр
Джонатан
Николс
- ДНАктёр
Даран
Норрис
- ФПАктёр
Филип
Проктор
- ГПАктёр
Грег
Прупс
- ДРАктёр
Дэвид
Рэснер
- ДШАктёр
Дуайт
Шульц
- ДТАктриса
Джилл
Тэлли
- ЭУАктриса
Эйприл
Уинчелл
- ДХАктёр
Дитер
Халлерворден
- СФСценарист
Стефан
Фьелдмарк
- КТСценарист
Кай
Ташнер
- БВСценарист
Бартош
Вежбента
- МБПродюсер
Малика
Брахми
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Белоголовцев
- Актёр дубляжа
Георгий
Дронов
- Актриса дубляжа
Дарья
Мороз
- Актёр дубляжа
Сергей
Степанченко
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- АСАктёр дубляжа
Александр
Семчев
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актриса дубляжа
Марина
Дюжева
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рыжков
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Гришина
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- МВМонтажёр
Мартин
Вихман
- ААКомпозитор
Александр
Азария