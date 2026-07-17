Астерикс и викинги
Wink
Фильмы
Астерикс и викинги
2006, Astérix et les Vikings
Мультфильм, Фэнтези78 мин6+

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Астерикс и викинги (фильм, 2006) смотреть онлайн

О фильме

Астерикс и его друг Обеликс впервые в своей жизни должны встретиться с викингами. Бесстрашные воины из северной страны выкрали племянника вождя галлов, юного Задиру. Миссия чрезвычайно опасна, так как викинги слывут отчаянными и безжалостными воинами…

Страна
Франция, Дания, Бельгия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Астерикс и викинги»