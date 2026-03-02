Астерикс и Обеликс: Поднебесная (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, Astérix & Obélix: L'Empire du Milieu
Комедия, Приключения18+
О фильме
50 годдо н.э. ВКитае происходит переворот, из-за чего единственная дочь императора бежит вГаллию ипросит Астерикса иОбеликса помочь освободить её страну. Ониотправляются вКитай, неподозревая, чтотуда жедвижется иЮлий Цезарь.
СтранаФранция, Бельгия
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Режиссёр
Гийом
Кане
- Актёр
Гийом
Кане
- Актёр
Жиль
Леллуш
- Актёр
Венсан
Кассель
- Актёр
Джонатан
Коэн
- Актриса
Марион
Котийяр
- ХГАктёр
Хосе
Гарсия
- ЗИАктёр
Златан
Ибрагимович
- РБАктёр
Рамзи
Бедиа
- БХАктёр
Бан
Хэй Мин
- ФЛАктриса
Фам
Линь Дан
- ФКАктёр
Филипп
Катрин
- ЖКАктёр
Жером
Коммандёр
- ОЛАктриса
Одри
Лами
- ФГАктёр
Франк
Гастамбид
- ВДАктёр
Венсан
Дезанья
- ОАктёр
Орелсан
- ИДАктёр
Исса
Думбия
- ТВАктёр
Томас
Ван Ден Берг
- МФАктёр
Марк
Фрез
- ТГАктриса
Татьяна
Гуссефф
- ЯПАктёр
Ян
Папин
- ААктриса
Анжель
- Актёр
Матьё
Шедид
- КААктёр
Ксавье
Алькан
- ЖКАктёр
Жереми
Ковийо
- ФКАктёр
Филипп
Кане
- НКАктёр
Николя
Копняев
- ЮСАктёр
Юссеф
Сарауи
- МКАктёр
Маттиас
Кивижер
- ЖПАктёр
Жан-Кристоф
Паньяк
- ЖААктёр
Жим
Ади Лима
- СЧАктёр
Стив
Чан
- БГАктёр
Бо
Готье де Кермоаль
- ШТАктёр
Шуэ
Тиэнь
- ПМАктёр
Паскаль
Мадура
- РГСценарист
Рене
Госинни
- АЮСценарист
Альбер
Юдерзо
- Сценарист
Гийом
Кане
- ЖЭСценарист
Жюльен
Эрве
- Продюсер
Ален
Атталь
- СЖМонтажёр
Саймон
Жаке
- АШОператор
Андре
Шеметофф
- Композитор
Матьё
Шедид