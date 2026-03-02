Астерикс и Обеликс: Поднебесная
Астерикс и Обеликс: Поднебесная

Астерикс и Обеликс: Поднебесная (фильм, 2023) смотреть онлайн

2023, Astérix & Obélix: L'Empire du Milieu
Комедия, Приключения18+

О фильме

50 годдо н.э. ВКитае происходит переворот, из-за чего единственная дочь императора бежит вГаллию ипросит Астерикса иОбеликса помочь освободить её страну. Ониотправляются вКитай, неподозревая, чтотуда жедвижется иЮлий Цезарь.

Страна
Франция, Бельгия
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.1 IMDb

