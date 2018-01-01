Wink
Артур Ньюман
Актёры и съёмочная группа фильма «Артур Ньюман»

Актёры

Колин Фёрт

Colin Firth
АктёрArthur Newman (Wallace Avery)
Эмили Блант

Emily Blunt
АктрисаMike (Charlotte Fitzgerald)
Лукас Хеджес

Lucas Hedges
АктёрKevin Avery
Энн Хеч

Anne Heche
АктрисаMina Crawley
М. Эммет Уолш

M. Emmet Walsh
АктёрZazek
Кристин Леман

Kristin Lehman
АктрисаMary Alice Wells
Филлип Трой Линджер

Phillip Troy Linger
АктёрFuller Wells
Девон Вудс

Devon Woods
АктрисаJanie Wells
Стерлинг Бомон

Sterling Beaumon
АктёрGrant Wells
Наталия Волкодаева

Natalia Volkodaeva
АктрисаLudmila Hadley (в титрах: Natalie Volkodaeva)

Сценаристы

Бекки Джонстон

Becky Johnston
Сценарист

Продюсеры

Мак Каппуччино

Mac Cappuccino
Продюсер
Бекки Джонстон

Becky Johnston
Продюсер
Брайан Оливер

Brian Oliver
Продюсер
Алиса Тэйджер

Alisa Tager
Продюсер

Художники

Нэнси Стейнер

Nancy Steiner
Художница

Операторы

Эдуард Грау

Eduard Grau
Оператор

Композиторы

Ник Урата

Nick Urata
Композитор